Viirushaiguste vältimiseks on aeg hakata päikesevitamiini manustama

Üks lõunamaareis või päikesepõletus ei asenda eluliselt olulist D-vitamiini

Meie sagedaste vihmadega kliimavööndis elades napib päikesevalgust enamikul kuudel aastast, seetõttu pole ime, et just see võib olla organismis nõrkuse ja jõuetuse põhjustajaks. Sestap tasub profülaktika mõttes võtta lisaks D-vitamiini, soovitab Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabori bioanalüütilise töö koordineerija Kaja Osi.

Soovitused eakatele: rohkem salateid ja vähem liha- ja piimatooteid

Toitumisterapeut Annely Sootsi sõnul on meie eakate toidulaud sageli tervislikum kui noorematel inimestel. Küll aga söövad nad liiga vähe salateid ja liialdavad liha- ja piimatoodetega.

Ainuüksi kaltsiumist ei piisa luude tugevdamiseks

Kui rääkida luude ja lihaste tervisest, ei ole tõenäoliselt kellelegi võõrad ained ei magneesium ega kaltsium. Vähe aga teatakse, et nende mõju oleks küllaltki kahvatu, kui kõrval ei oleks fosforit.

Raseduse ajal päevitades peaks seda teadma

Ämmaemanda nõuandetelefonile 12252 tuleb praegusel suvisel ajal palju kõnesid, kus rasedad tunnevad muret päevitamise ja päikesekiirguse ohutuse pärast lootele ja ka enda nahale! Kas siis päevitamine on rasedale ja lootele ohtlik?

Päikesevitamiin aitab südamehaigusi leevendada

D-vitamiin on kasulik kogu kehale, kuid ometi kannatavad paljud selle puuduse käes - värskes uuringus leiti, et selle tarvitamine parandab muuhulgas ka südame tööd.

Katse: kas eestlaste D-vitamiini puudus peab paika?

Kuigi D-vitamiini vajadusest on palju räägitud, ei tea enamik inimesi, kas neil on ka tegelikult seda napib. Selleks, et näha, kas jutt D-vitamiini puudusest vastab tõele ja kas preparaatide võtmisest võib abi olla, käisid neli ajakirjanikku D-vitamiini testi tegemas.

Nipid neile, kes haigeks jääda ei taha

Köha, nohu, peavalu ja valus kurk – kui kuulud inimeste hulka, kes ei soovi seekord nende «võluvate» kaaslaste ohvriks saada, siis peaksid kindlasti mõtlema oma immuunsüsteemi tugevdamisele. Apotheka apteeker Kerli Valge annab nõu, kuidas immuunsüsteemile haigustevastases võitluses abiks olla.

Vitamiinid, mis aitavad ära hoida südamehaigusi

Südamehaigused on peamised surmapõhjused nii kogu maailmas kui ka lääneriikides, kuid õigete vitamiinide tarbimine võib aidata neid ära hoida.

Kuidas ravida külmetust ja sellest hoiduda?

Külma ja kõleda ilmaga on vesine nina, kurguvalu, köha ja palavik kerged tulema – pole ka ime, sest külmetamise tagajärjel organismi immuunsüsteem nõrgeneb ja nii on viirustel hea rünnata ja levida, räägib Apotheka apteeker Kristiina Sepp.

Talveaeg ja toidulisandid – mida süüa, mida mitte?

Ühel tilgub nina, teisel valutab kurk, kolmandat vaevab väsimus. Kas külma ja pimeda põhjamaa elanikud peaksid kõik toidulisandeid neelama, et terve püsida? Vaated on vastandlikud.

D-vitamiini ja sportlike tulemuste vahel on seos

Tavainimeste hulgas on tehtud palju uuringuid, kuid vähe on teada sportlaste D-vitamiini taseme kohta. Need vähesed uuringud aga näitavad üllatavalt suurt D-vitamiini vaegust.

Apteekri nipid viirushaiguste vastu võitlemiseks

Pimedal ja külmal ajal arvatakse ekslikult, et peamiseks haigusetekitajaks on külmetus. Tegelikult on põhjuseks viirused – külmetuse tagajärjel organismi immuunsüsteem nõrgeneb ja nii on viirustel hea rünnata ja levida.

Vaata, kuidas ja millal toidulisandeid võtta

Iga inimene on ilmselt mingil ajahetkel tarvitanud vitamiine ja mineraale, ent eesmärke aitab saavutada vaid õige manustamine.

Liiga palju päiksevitamiini - tänan, ei!

Suure osa aastast päikesevaeguses elavatel eestlastel on kõige kergem turgutada keha D-vitamiiniga, kuid sellega liialdamine võib kasu asemel kahju teha.

D-vitamiini puudus soodustab rasva ladestumist

Meie keha vajab päikese toodetud UVB-kiirgust, et sünteesida nahas D-vitamiini. Inimestel, kellel on D-vitamiin alla normi, koguneb kehale rohkem rasva.

Rohkem D-vitamiini, rohkem lihasmassi

Tai toitumisteadlaste epidemioloogiline uuring näitas, et optimaalne D-vitamiini tase veres tagab suurema lihasmassi.

D-vitamiinil tõestati veel üks kasulik mõju

Loyola ülikooli teadlaste uuringust selgus, et D-vitamiin võib mängida olulist rolli pikema eluea ning vanaduses sagedamini esinevate haiguste ennetamises ja ravimises.

Lugeja küsib: kas D-vitamiin on tingimata vajalik ka siis, kui beebi seda ei talu?

«Mu beebi saab 25ndal neljakuuseks. Vahelduva eduga olen proovinud anda erinevaid D-vitamiine, kuid mitte ükski ei sobi. Olen andnud Minisuni, Tervisepüramiidi ja Devitoli. Kui beebi saab vitamiini, on ta öösiti väga rahutu. Ärkab jonniga ja väga tihti. On aru saada, et kõht teeb valu. Kui olen teinud vitamiinipause, siis laps magab rahulikult ja kõik korras. Olen täitsa nõutu. Saan aru, et peab vitamiini andma, aga kuidas ma seda annan, kui mitte miski ei sobi? Vitamiinid tegid veel lapse kaka väga vedelaks. Kakas ka väga tihti ja suure punnitamise peale. Olen kurb ja samas kardan, et miskit jääb lapsel puudu, kui vitamiini ei anna. Laps on täielikult rinnapiimal,» kirjutab ema Naine24 «Küsi nõu» rubriigis.