Eestlasi on Soome arstide seas üha rohkem

Augusti lõpu seisuga on kolm kuud kehtivaid Eestist väljaspool töötamiseks vajalikke dokumente terviseametilt küsinud 50 tervishoiutöötajat, kelle seas on 18 arsti ja 24 õendustöötajat, kirjutab Meditsiiniuudised. Kuigi seda on üle seitsme korra vähem kui nelja aasta eest, ei tähenda see personalivahendusfirma Attendo regioonijuhi Kalev Lepa sõnul siiski, et Soome siirdunud arstid kõik Eestisse tagasi tuleksid.

Lepa sõnul on suurem osa Attendo klientideks olevatest arstidest küll soomlased, kuid eestlaste arv on viimastel aastatel oluliselt kasvanud peamiselt nende arstide arvelt, kes on varem juba Soomes töötanud. Soome tööle siirduvatele arstidele on tema hinnangul lisaks palgale ka väga olulised võimalused enese arendamiseks ja paindlik tööaeg, mis võimaldab Soomes tööl käia ka osalise koormusega.

Loe lähemalt Meditsiiniuudistest.