Üheksa kodust arstimit, mis tõesti toimivad

Järgmised üheksa kodust nippi aitavad tõepoolest valu leevendada, külmetusest võitus saada või hambaid valgendada, kirjutab Busimess Insider.

1. Vee kurgus kuristamine hoiab tervena

Kui tunned külmetust lähenemas, siis võib abi olla kurgu kuristamisest tavalise veega. 400 tervet inimest hõlmanud uuring näitas, et vee kurgus kuristamine vähendab oluliselt ohtu haigestuda ülemiste hingamisteede nakkushaigusesse.

2. Ingver aitab iivelduse vastu

Kui kipud transpordivahendis liikudes oksele hakkama, siis võib abi olla ingverikommist. Teadlased uurisid, kuidas mõjutab ingverikommi lutsimine iivelduse pealetulekut võrreldes platseeboga ja said teada, et abi on juba ühe grammi ingverijuure manustamisest. Ingver võib olla hea ka seedimisele ja kõhugaasidest vabanemiseks.

3. Kanasupp aitab haiguse korral

Teadlased uurisid, kuidas mõjub kanasupi söömine põletiku korral ja avastasid, et see aeglustab neurofiilide liikumist. Need valged verelibled näitavad, kui äge organismis tekkinud põletik. See tähendab, et supp aitab tõenäoliselt külmetushaigust vaos hoida.

4. Äädikas ja alkohol hoiavad kõrvad põletikuvabad

Juhul, kui kõrvakile on vigastamata, võiks kõrvapõletiku vältimiseks kasutada lihtsat retsepti. Sega valget toiduäädikat lahjendatud alkoholiga, kalla teelusikatäis segu mõlemasse kõrva ja lase kuivada. See segu aitab peatada kõrvapõletikku tekitavate bakterite ja seente tegevust.

5. Õunad ja porgandid teevad hambad valgeks

Värsked krõmpsuvad puu- ja juurviljad ei ole mitte üksnes ülejäänud kehale head, vaid aitavad hambad valged hoida. Õuntes ja maasikates on ka hambaid valgendavat õunhapet.

6. Mesi aitab köha vastu

Kui vihkad köhasiirupi maitset, siis võiksid järgida maailma terviseorganisatsiooni soovitusi ja süüa hoopis mett. 2012. aastal nädal aega haige olnud lastega tehtud uuring näitas, et lastel, kellele anti enne magama minekut kümme grammi mett, oli vähem köha ja nad ka magasid paremini.

7. Jää aitab peavalu korral

Jääkoti asetamine pealaele või kaela tagumisele osale võib aidata migreeni vastu. 2013. aastal tehtud uuring näitas, et kui hoida jääkotti pool tundi kaela tagaküljel, siis väheneb migreeni tõttu tekkinud peavalu oluliselt.

8. Viin aitab juustuhaisu vältida

Kui jalad kipuvad haisema, siis kasta käterätik viina sisse ja hõõru jalgu. Alkohol on pisikute- ja seentevastase toimega ja aitab üleliigse niiskuse vastu.

9. Teip aitab soolatüügaste vastu

Soolatüükad on kahjutud moodustised naha pinnal, mida põhjustab inimese papilloomiviirus. See viirus levib inimeselt inimesele füüsilise kontakti kaudu. Hea uudis on siiski see, et juba 2002. aastal avaldatud uuring näitas, et soolatüügaste kinniteipimine aitab nende vastu veelgi paremini kui külmutamine. Teadlased arvavad, et teip lämmatab soolatüügast põhjustava viiruse. Selle triki juures on siiski üks konks. Mõnedes hiljem tehtud uuringutes ei ole leitud kuigi palju tõendeid selle meetodi toimimise kohta.

Kui soovid seda siiski proovida, siis teibi soolatüügas kinni teibiga, mis on sellest laiem. Vaheta teipi paari päeva tagant, kuni soolatüügas on kadunud.