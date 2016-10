Puhkus võiks päästa haigustest

Uurimistöö katseid tehti hiirte peal, kirjutab BBC. Katsetest selgus, et muutes näriliste elupaika sinna jooksmisratta, mänguasjade ja värviliste kastikeste abil paremaks, toimusid muutused ka hiirte T-rakkude tasemes. Need rakud on olulised immuunsuse jaoks ning aitavad kaitsta organismi haiguste eest.

Londonis asuva Queen Mary ülikooli teadlased tõdesid, et sarnast lähenemist tasuks kasutada ka inimeste puhul. Nende uuringust selgus, et hiired, kes elasid mänguasjade, jooksmisratta ja kastidega puurides olid infektsioonide vastuvõtmiseks paremini valmis kui vaid saepuruses puuris elavad hiired.

Paremas keskkonnas elavate hiirte valgetes verelibledes leiti rohkem molekule, mis reageerivad hästi nakkustele.

Uuringut juhtinud teadlane Fulvio D'Acquisto rääkis, et see mõju on tähelepanuväärne, sest hiirtele ei antud mingeid ravimeid. Ta lisas, et muudeti vaid hiirte elutingimusi.

Teadlase hinnangul oleks see inimeste puhul samasugune muutus nagu kahenädalane puhkusereis kuurorti, kus on uus ja teistmoodi keskkond.

Samas ei ole praegu inimeste puhul teada, kuidas nende elukeskkond mõjutaks organismi peamist kaitset haiguste eest. Küll aga arvatakse, et seda võivad mõjutada õhusaaste, inimese elukoht, vaimne seisund ja sotsiaalne staatus.