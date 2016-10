Piinlik terviseprobleem, millest paljud naised rääkida ei julge

Värskes uuringus toodi välja, et paljudel naistel väheneb pärast 50 eluaastat sugutung, kirjutab Mirror. Ligi kolmveerand naissoost vastajatest ütles, et nende libiido on langenud pärast sellesse vanusesse jõudmist.

54-aastastest või vanematest naistest pooled tunnevad liiga suurt piinlikkust, et rääkida arstile oma intiimtervise probleemidest ning vaid kaks protsenti vastajatest on püüdnud leida meditsiinilist lahendust oma vähenenud sugutungile.

Kõige vähem tahavadki naised rääkida arstile oma vähenenud sugutungist. Ebamugavuselt järgmine teema on valu vahekorra ajal ning tupe kuivus.

Ligi 27 protsenti naistest tundis häbi ka oma partneriga terviseprobleemide rääkimise ees. Näiteks valmistas piinlikkust kõnelus menopausist. Ka tekitas 50-aastastes naistes tüüpiliselt ärevust oma kaaslase ees lahtiriietumine. Pooled naised tõdesid, et on muutunud vananedes oma keha suhtes ebakindlamaks.

Dr Rosemary Leonardi sõnul näitas uuring, et paljud naised tunnevad piinlikkust oma intiimtervisest rääkimise ees. Sel juhul võivad aga terviseprobleemid jääda ravimata ning mõjutada naiste seksuaalelu. Sageli on probleemidele lihtsad lahendused, kuid vanemaks saades arvavad naised, et need probleemid tulevad vanusest ning neid pole võimalik parandada.