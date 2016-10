Madis Tiik: e-tervise sihtasutus teenib ametnike huve

«Eks see oli juba 2011. aastal selge, et ühise nimetaja leidmine on keeruline ja huvide konfliktid raviasutuse juhtide kui nõukogu liikmete vahel on ilmsed,» kommenteeris Tiik Med24le sotsiaalministeeriumi algatust e-tervise sihtasutuse sulgemiseks ja selle ülesannete üleviimiseks uude loodavasse valitsusasutusse ­tervise ja heaolu infosüsteemide keskusesse. Kuna e-tervise asutajate tahte vastaselt ei saa selle nõukogu liikmeid muuta, siis ongi Tiigi arvates ainus võimalus sihtasutuse õigusliku vormi muutmine.

«Küsimuseks on ja jääb nõukogu liikmete huvide konflikt ja riigi võimetus kodanikele vajalike otsuste läbiviimisel ETSA nõukogus. Sotsiaalministeerium on kogu SA tegevuse ajal soovinud suuremat kontrolli, kuid samas puudus ministeeriumis pädevus ise ETSA strateegiat juhtida. Näiliselt esindatakse küll kodanike huve, kuid sisuliselt ametnike huve, eesmärgiga endale elu lihtsamaks teha,» rääkis Tiik. Ta avaldas lootust, et sotsiaalministeeriumis on nüüd ka selge visioon, kuidas asju paremini teha.

Ministeeriumi esindajate sõnul pidurdab ETSA praegune eraõiguslik sihtasutuse juriidiline vorm talle antud ülesannete tõhusat täitmist, tervise infosüsteemi koordineerimist ja tõhusat andmehõivet. Tiigi sõnul on huvide konflikt e-tervise sihtasutuses olnud ka reaalne takistav probleem, sest kodaniku ehk patsiendi hääl on ETSAst täielikult puudunud ja esiplaanil on olnud ametnike ja suurhaiglate huvid.

Tiigi hinnangul on muudatus vältimatu IT-halduse seisukohast ja selle tulemuseks oleks eelkõige nõrgemini hallatud andmekogude halduse kulude langus ja kvaliteedi tõus. «Ei ole tegelikult vahet, kas teised andmekogud viiakse ETSA alla, ministeeriumi osakonnaks või eraldi allasutuseks – peamine on see, et need oleks kvaliteetselt hallatud ja juhitud. Selleks on aga vaja eelkõige sotsiaalministeeriumi siseseid otsuseid,» lisas ta.

Loe intervjuud Madis Tiigiga portaalist Med24.