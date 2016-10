Haiglavoodist võib saada kõhulahtisuse

Sagedaseim antibiootikumraviga seotud kõhulahtisuse tekitaja, eoseid moodustav anaeroobne bakter Clostridium difficile põhjustab igal aastal USAs 27 000 surma, kirjutab Reuters.

Eriti ohustatud on värske uuringu autorite sõnul haiglas olevad patsiendid, kes tarbivad antibiootikume. Antibiootikumid häirivad normaalset bakterite tasakaalu soolestikus ning Clostridium difficile saab võtta võimust.

Värske uuring näitas, et ühele patsiendile antud antibiootikumid võivad mõjutada teda ümbritsevat mikrokeskkonda ning tõsta patsientide riski Clostridium difficile nakkuse saamiseks. See nakkus esines 22 protsenti suurema tõenäosusega, kui varasem voodis viibija võttis antibiootikume.

Uuringu autor dr Daniel Freedberg Columbia ülikooli meditsiinikeskusest tõdes, et ka varasemad teadustööd on näidanud, et antibiootikumid võivad mõjutada ka neid inimesi, kes neid otseselt ei võta.

Freedbergi sõnul võivad inimesed kanda haigustekitajat Clostridium difficilet organismis nii, et sellele ei viita miski, sümptomeid pole. Kui sellisele patsiendile antakse haiglas olemise ajal antibiootikume, saab haigustekitaja soolestikus vohada ja toota rohkem eoseid, mis omakorda tähendab, et nii voodis, öökapil, põrandal ja mujal leidub rohkem eoseid.

Nii puutub järgmisena haiglavoodisse paigutatud patsient suurema tõenäosusega eostega kokku. Freedberg tõdes, et haiglavoodit ja selle ümbrust on väga keeruline steriliseerida, sest haigustekitaja eosed on väga vastupidavad. Neist saab lahti vaid puhastades teatud aja jooksul valgendajat kasutades.

Samas leiavad teadlased, et teema vajab veel põhjalikumat uurimist.

Uuring avaldati ajakirjas JAMA Internal Medicine, sellega saab tutvuda siit.