Üha rohkem tõendeid näitab, et Johnson & Johnsoni beebipuuder võib põhjustada vähki

Möödunud nädalal mõistis kohus Johnson & Johnsonilt USAs California osariigis elavale Deborah Giannecchinile välja 70,1 miljonit dollarit (ligikaudu 62,9 miljonit eurot) kahjutasu, vahendab Fox News. Naine jäi munasarjavähki 2012. aastal, mil ta oli 59aastane ja oli Johnson & Johnsoni beebipuudrit enda sõnul hügieeni hoidmiseks kasutanud juba 40 aastat.

See on kolmas kord, mil Johnson & Johnsonil tuleb kliendile põhjustatud terviserikke eest miljonitesse dollaritesse ulatuv kahjutasu maksta. Kõik need otsused on tehtud naiste kasuks, kes on beebipulbrit kasutanud selleks, et hoida suguelundite piirkond kuivana. Varem on ettevõte pidanud kohtuotsusega kahjutasuks maksma 72 ja 55 miljonit dollarit.

New Jersey osariigis, kus asub Johnson & Johnsoni peakontor, on hiljuti tehtud kaks otsuts ettevõtte kasuks, põhjendusega, et beebipuudri vähki tekitava mõju kohta ei ole piisavalt tõendeid. Johnson & Johnsoni juhtide sõnul on ettevõtte tooted ohutud ja nad on kõik kolm kohtuotsust edasi kaevanud.

Kokku ootab ettevõtet hinnanguliselt ees veel 2000 sarnast hagi. Järgmine kohtuotsus toimub jaanuaris.