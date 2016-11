D-vitamiini puudust seostatakse vähiga

Vaadeldud seitsmest uurimistööst viis tõid välja, et madal D-vitamiini tase seostub kõrgema põievähi tekkeriskiga, kirjutab News Max.

Katsed näitasid, et rakud reageerivad D-vitamiinile ning see võib omakorda mõjutada immuunvastust.

Uurimistöö autor Rosemary Bland Suurbritannias asuvast Warwicki ülikoolist tõdes, et avastus on oluline, sest immuunsüsteem võib aidata vähki ära hoida, kui see leiab ja hävitab ebanormaalsed rakud enne, kui neist areneb kasvaja.

Bland tõdes, et vaja on rohkemaid kliinilisi uuringuid, et seda seost veel kontrollida.