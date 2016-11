Hambaarst püüdis takistada tasuta ravile pääsemist

«Üks mu patsient käis hambaarsti juures ja talle soovitati tarkusehamba eemaldamist,» rääkis Tallinna perearst Karmen Joller. Arsti sõnul valis patsient protseduuri tegemiseks teise kliiniku, kus saab seda teha haigekassa kulul ehk n-ö tasuta.

«Kaarli polikliiniku hambaarst aga keeldus andmast saatekirja, sest ta oskab seda operatsiooni ise teha – patsiendi rahade eest,» rääkis Joller. «Kuigi patsiendil on haigekassakindlustus olemas, peaks ta maksma, sest üks arst keeldub saatekirja väljastamast,» oli ta hambaarstist kolleegi käitumisest jahmunud. Ta lisas, et saab küll ise patsiendile saatekirja anda, aga hea tava näeb ette, et saatekirja annab raviarst.

«Siin on peamine küsimus tasakaal arstieetika ja konkurentsi vahel. Arst ju otseselt valesti ei käitunud, kaitses oma ärihuve. Aga patsiendi rahakott kannatab,» arutles perearst.

Kaarli hambapolikliiniku hinnakiri Retineerunud tarkusehamba eemaldamine osteotoomiga 140 € –170 € Patsiendi valitud kliiniku nõuded Tarkusehamba eemaldamiseks haigekassa eelravelisel kohal on kohustuslik saatekirja ja panoraamröntgeni olemasolu (sobib kuni kahe aasta vanune panoraamröntgen). Saatekirja saab patsiendile väljastada hambaarst või perearst.

Arst ei selgita

Postimehe terviseportaal pöördus korduvate päringutega nii dr Dagmar Marandi kui ka Kaarli hambapolikliiniku poole. Esmalt teatas kliinik, et on saatnud kirja edasi arstile. Dr Marandi jättis küsimustele vastamata, kuid tundis huvi, millise patsiendiga on tegemist ja kes on volitanud väljaannet teemaga tegelema. Uutele päringutele ta enam ei vastanud.

Kuna tohtrilt vastust ei tulnud, läks uus päring teele taas hambapolikliinikule. Kaarli hambapolikliiniku jurist Mari Käärik vastas, et Kaarli Hambapolikliinik ei kommenteeri üksikjuhtumeid. Samuti ei ole ettevõtte arstidel kohustust vastata ajakirjandusväljaannete küsimustele. Vastuses on kirjas, et kliiniku hinnakirja on kodulehel väljas.

«Hambaarst nagu iga muu erialaarst suunab vajadusel saatekirjaga patsiendi teiste erialaspetsialistide juurde, kui selleks on meditsiiniline näidustus ja ta ise seda teenust ei osuta,» ütles haigekassa pressiesindaja Viivika Tamra. Vajadusel saab isikule saatekirja anda ka perearst, ent ka sellisel juhul peab olema näidustus teenusele.

«Oluline on teada, et inimesel on õigus endale ise teenuseosutaja valida ja soovi korral raviarsti vahetada,» lisas haigekassa esindaja. Haigekassa kinnitusel ei ole nad lähiajal saanud kaebusi, saatekirjade mitte väljastamise kohta.