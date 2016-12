Tervishoiukvaliteedi ekspert: arsti süüdimõistmine viib meid tagasi «keskaega»

- Teile tervishoiu spetsialistina jääb arusaamatuks kohtu otsus mõista arst ettevaatamatuse tõttu patsiendi surma põhjustamises süüdi.

Asi on põhimõttes. Aastal 1999 tuli USAs välja revolutsiooniline raport – Eksimine on inimlik -, mille kohaselt meditsiiniliste vigade tõttu sureb 98 000 inimest aastas. Tänavu täiendati seda, et neid inimesi on 230 000. See raport viis kogu tervishoiu kvaliteedi liikumise, mis seni oli põhinenud Donabediani teoorial – struktuur, protsess, tulemus, täiesti uuele tasemele ja kogu lääne maailm hakkas uurima, millised kõrvalekalded meditsiinis toimuvad. Sellest tulenevalt on Euroopa Nõukogu, maailma terviseorganisatsioon ja teised organisatsioonid teinud otsuse, et riigid peavad toetama protsesse, mis parandaksid meditsiinilistest vigadest, kõrvalekalletest rääkimist, nende analüüsi. See peab olema mitte karistuslik ja avalik. See kohtuotsus keeras kogu selle vaikselt alanud protsessi Eestis tagasi keskaega.

- Sotsiaalministeeriumi kinnitusel peaks järgmisel aastal lõppema arsti mittesüülise vastuskindlustuse süsteemi loomine.

Ministeerium on ettevalmistanud vastutuskindlustuse loomise. See on aga üks väike osa sellest, mida tegelikult tegema peaks. Tegelikult tuleks olla avatud sellele, et jah, meil tehakse meditsiinis vigu, jah, eksimine on inimlik ja see on normaalne. Sellest kõigest avalikult ja avatult rääkides ei mõisteta kedagi hukka, vaid proovitakse vältida järgnevaid probleeme. See vastutuskindlustus ei aita sellele kuidagi kaasa. See annab väiksemate probleemide puhul arstidele kindlustunde, et nad ei pea oma rahakotti avama. See ei lahenda suuremat muret.

- Kui palju tänane kohtuotsus võib mõjutada ravikvaliteeti, et tulevikus arstid lihtsalt ei julge langetada kriitilises olukorras otsuseid, kartes sattuda kohtupinki?

Otseloomulikult on see nii ja selle kohta on ohtralt teaduslikke analüüse olemas, mis seda kinnitavad. Tänane kohtuotsus on igati pidi vale viis probleemile läheneda. Näiteks Hollandis ei karistata arste mitte seetõttu, et sa eksid, vaid karistatakse siis, kui viga jäetakse raporteerimata. Kui see viga oleks raporteeritud, siis seda oleks analüüsitud kui juhtumit, mis paraku juhtus. Selliseid asju tuleb ette, seda juhtub Eestis vähemalt kord kuus. Mõnes mõttes on see isegi tavapärane. See ongi elu.

- Inimesed ei soovi ennast tavaliselt süüdi tunnistada. Kuidas meedikuid panna oma vigu tunnistama?

Kui patsiendiga tekib probleem, siis enamik arste põeb seda väga raskelt läbi. Selle kohta on olemas oma termin second victim (teine ohver - toim). See sama tervishoiutöötaja, olgu selleks siis õde, ämmaemand või arst on ju ka ohver selles loos.

Eestis on kirurgid alustanud tüsistuste registreerimisega, kui Tartu ülikooli kliinikum ja Põhja-Eesti regionaalhaigla on sellega liitunud, siis paljud haiglad ei ole seda suutnud teha. Seda on väga raske arstidele selgitada, et palun pange need asjad kirja, et see on vajalik. Tänane kohtuotsus annab uuesti tagurpidi käigu sellele, mida me just üritasime teha. Arsti töö hulka kuulub analüüsimine. Ta on tippspetsilist, ta peab saama vabalt ja rahulikult analüüsida. Sellisel kujul ei ole see võimalik.