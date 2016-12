Naine tõi 11 kuuga ilmale 4 last

Becky John mõtles pärast esimese tütre Mya sündi, et oleks tore, kui lapsel oleks omavanune vend või õde ja nii otsustasid nad partneri Jason Evansiga, et võiksid proovida saada veel ühe lapse, kirjutab New York Post.

Veebruaris sünnitanud Becky jäi rasedaks kõigest üks nädal pärast sünnitamist ning oli šokeeritud, kui ta avastas, et ootab kolmikuid.

«Ma vaatasin ekraani, et asjas selgusele jõuda. Lugesin südamelööke ja see oli tõesti tõsi, ma ootasin kolmikuid,» rääkis naine. Ükski sõber ei uskunud teda.

Becky sõnul olid nad kõik arenenud erinevast munarakust, mis on väga haruldane. Arstid rääkisid talle, et see on samas kõige tervislikum võimalus kolmikute saamiseks, sest igal lapsel on oma platsenta.

Kolmikutele pandi nimeks Ryan, Raya ja Phoebe'i. Varem oli naisel ka üheksa-aastane tütar Kayla.

Vaata pilti kolmikutest siit ja perest siit.