Ossinovski plaanib tervishoius patsientide omaosaluse vähendamist

«Edasist võimalust omaosaluse suurendamiseks mina kindlasti õigeks ei pea, pigem vastupidi. Sellest aastast väheneb patsientide omaosalus hambaravi valdkonnas seoses täiskasvanute hambaravihüvitise rakendumisega 1. juulist. Järgmiseks aastaks pakume välja ka täiendavaid patsiendi omaosaluse vähendamisi kõrge ravivajadusega inimeste ravimite tarbeks,» ütles Ossinovski esmaspäeval riigikogus Vabaerakonna saadikute arupärimisele vastates.

Ministri sõnul soovitab Maailma Terviseorganisatsioon hinnata omaosaluspoliitika toimivust, kui see moodustab enam kui 15 protsenti tervishoiu kogukuludest, kuid see ei välista olukorda, kus omaosluse nõue põhjustab inimeste liiga suurt rahalist koormust või osutub piiranguks, mis ei luba inimesel saada rahalistel põhjustel vajaminevat abi.

«Kriitiliseks muutub omaosaluse piir umbes 25 protsendi juures, mis on ka meie rahvastiku tervise arengukavaga seotud maksimumeesmärk. Me oleme viimastel aastatel jõudnud sellele eesmärgile üsna lähedale, see on 23-24 protsendini,» tunnistas Ossinovski.

Riigikogu liikmed Krista Aru, Andres Ammas, Monika Haukanõmm, Ain Lutsep, Andres Herkel, Külliki Kübarsepp ja Artur Talvik esitasid eelmise aasta 14. novembril tervise- ja tööministrile kuus arupärimist tervishoiu ja kiirabiteenuse korralduse ja kvaliteedi kohta.