Läti hambaarstidele pannakse süüks räpakust

Läti terviseamet peatas eelmisel aastal üheksa hambakliiniku tegevusloa, kuna eksiti rängalt hügieeninõuete vastu ja see kujutab ohtu inimeste tervisele, kirjutab mixnews viitega Latvijas Avīzele. Lõviosa neist kliinikutest asub kas Riias või selle lähiümbruses.

Kuus kliinikut suutsid ettekirjutuse täita, kuid kolmele pole siiani antud luba töö taastamiseks. Läti terviseametile tuli mullu ka üks kaebus seoses sellega, et patsient sai hambaravil käies C-hepatiidi. Juhtumi ametlik uurimine on pooleli.

Lätis on lahendamata probleeme stomatoloogias töövahendite steriliseerimisega. Endine Läti tervishoiuminister Guntis Belēvičs leppis Läti hambaarstide liidu juhiga kokku, et kõigis hambaravikabinettides peab edaspidi olema autoklaav ning tuleb loobuda senistest steriliseerimisvahenditest, mis kasutavad õhu kuumutamist. Uued seadmed peavad kõigis kliinikutes olemas olema hiljemalt 2018. aastaks. Belēvičsi väitel mujal maades selliseid sterilisaatoreid enam ei kasutata.

2016. aastal kontrollis Läti terviseamet 337 hambaravikabinetti ja 249 juhul esines rikkumisi.

Eelmise aasta lõpus tuli Lätis avalikuks, et doonorvere kontrollimisel selgus, et viimastel aastatel on 25 vereloovutajat põdenud C-hepatiiti.