Värske uuring: seksieelne vererõhk võib mõjutada lapse sugu

Kanadas asuva Mount Sinai haigla teadlased avastasid, et naise kõrgem seksieelne vererõhk annab suurema tõenäosuse poja sünniks, vahendab American Journal of Hypertension.

Selle tulemuseni jõudsid teadlased 1411 abielus hiinlannat hõlmanud uuringus, kus jälgiti tulevasi emasid lapse saamise plaanide tegemisest beebi sünnini. Naistele tehti arstlik läbivaatus keskmiselt 26,3 nädalat enne lapse eostamist, raseduse alguses ja selle ajal. Läbivaatuse ajal mõõdeti nende vererõhku, kolesterooli ning triglütseriidide ja veresuhkru taset. Peale selle koguti andmeid ka nende vanuse, haridustaseme, suitsetamise, kehamassiindeksi ja puusaümbermõõdu kohta.

Pärast lapse sündi pandi kirja värske ilmakodaniku sugu ja teadlased võrdlesid neid andmeid, et välja uurida, kas ema füüsilised näitajad on seotud lapse sooga. Selgus, et naised, kelle vererõhk oli lapse eostamise eel teistega võrreldes väga kõrge, said poja 45 protsenti tõenäolisemalt kui ülejäänud uuringus osalenud praegused emad. Kokku tuli ilmale 739 poissi ja 672 tüdrukut.

Uuringu juhi dr Ravi Retnakarani sõnul näitavad uuringu tulemused, et sündimata lapse sugu võib olla tõesti võimalik mõjutada, kuid selle kinnitamiseks on tarvis edasisi uuringuid.