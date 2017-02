Uus trend: Harry Potteri jooga

Tundidega alustati Texases, nüüdseks on need kolinud Kanadasse, kirjutab Lonely Planet. Trennitulijatel palutakse riietuda võlurite maailma rõivastesse. Seejärel jagatakse nad enne trenni Sigatüüka majade vahel ära. Sellega aga kogu maagia ei lõppe. Järgmiseks peavad osalejad võtma kätte oma võlukepid ja istuma treeningmatile, mis on inspireeritud Potteri raamatustest.

Treeningus ollakse poosides, mis kannavad omapäraseid nimesid, näiteks Allavaatav Dumbledore’, Võlur 1 ja 2 ning Womping Willow’. Treeningu korraldajate sõnul ühendasid nad paljude inimeste kire jooga ja Harry Potteri vastu ning lõi keskkonna, kus oleks lõbus, inimesed saaksid olla aktiivsed ja väljendada end Potteri maailmast inspireeritud asjade kaudu.

It does not do to dwell on dreams and forget to live. ⚡️#HPyogaTO Feb 25 session is SOLD OUT. Get March session spots before they're gone! pic.twitter.com/TwJFlI2YB9