Onkoloog: vähiravi peaksid saama ka ravikindlustuseta inimesed

Valvere hinnangul vajab Eesti ka riiklikku vähistrateegiat, mis annaks teiste kõrval abi ravikindlustamata inimestele, kirjutas Pealinn.

Kus tekkis teil huvi vähi ravimise vastu?

Huvi arstikutse ja onkoloogia vastu sai alguse minu perekonnast. Mu isa oli üldkirurg, kes spetsialiseerus onkoloogiale ja tegeles päris palju oma ajast ka administratiivse tööga. Nii et huvi meditsiini ja huvi onkoloogia vastu ajendas kindlasti isa eeskuju. Ja teisalt – ülikooli ajal õpetasid meid väljapaistvad õppejõud, näiteks legendaarne onkoloog ja onkokirurg professor Karl Kull. Mul kujunesid väga head sidemed tunnustatud sisearsti ja gastroenteroloogi professor Vello Saluperega, kes oli ka minu maovähiteemalise võistlustöö juhendaja.

Kas vähiravi on ülikooli õpingutega võrreldes aastakümnete jooksul teinud ka olulisi pöördeid või pigem arenenud samm-sammult täiustudes?

Muutusi on palju. Põhiravimeetodid nagu kirurgiline ravi, kiiritusravi, keemiaravi ja hormoonravi on oma printsiipidelt jäänud samaks, kuid on lisandunud täiesti uued ja efektiivsed ravisuunad, näiteks bioloogiline ehk sihtmärkravi ja uutel alustel toimiv immuunravi. Vähi diagnostika- ja ravivõimaluste täiustumise eeltingimuseks on olnud see, et oleme saanud teada väga palju uut kasvajate bioloogilise olemuse kohta, seda nii genoomi kui ka rakutsükli regulatsiooni tasemel. Teame, et laias plaanis on olemas paarsada vähi erivormi, kuid tegelikult on iga patsiendi vähkkasvaja oma bioloogiliselt olemuselt erinev. Ja mis on oluline – ka kasvaja ise on oma olemuselt ja käitumiselt väga mitmekesine ehk heterogeenne ja võib ajas muutuda. Vähi näol on tegemist nii keerulise ja salakavala haigusega, et mida rohkem me tema kohta teada saame, seda rohkem tekib juurde vastuseta küsimusi.

Kuidas on uued avastused parandanud vähi diagnoosimist?

Diagnoosivõimalused on märgatavalt laienenud. Lisaks vähi morfoloogilisele, endoskoopilisele ja radioloogilisele diagnostikale on igapäevasesse arstipraktikasse jõudnud ka vähi molekulaarne diagnostika ja eri nukleaarmeditsiinilised uuringud. Väga palju olulist informatsiooni kasvaja agressiivsuse ja ravitundlikkuse ning haiguse prognoosi suhtes annavad meile kasvaja genoomi uuringud, kuid nende uuringute tulemusi kasutatakse valdavalt kliiniliste teadusuuringute raamides. On ka teste, mida soovitatakse igapäevaelus kasutada.

Samas näitab statistika, et vähki haigestumus on siiski tõusuteel. Mis tõusutrendi põhjuseks olla võib?

Üks põhjusi on inimeste kõrgenev eluiga, sest vähk on rohkem vanemaealiste haigus. Keskmine vanus vähi diagnoosimisel on nii meeste kui kanaiste seas 67 aastat, kuid laias plaanis võime öelda, et vähirisk hakkab oluliselt tõusma 50. eluaasta järel. Vähi üheks põhjuseks nn vähi tüvirakkudest tekke teooria kõrval on rakulised geenimuutused, ja nende tekkerisk vanusega tõuseb. Teiseks – vähki avastatakse rohkem, sest oleme hakanud paremini ja laialdasemalt seda haigust diagnoosima, näiteks sõeluuringute ja teiste varase avastamise meetmete kaudu. Näiteks PSA analüüsi eesnäärmevähi avastamiseks teevad juba ka perearstid ja loodetavasti aitavad kaasa ka mullu tööd alustanud Eesti vähiliidu liikuvad vähi diagnoosikabinetid. Kui eesnäärmevähki diagnoosivadki arstid praegu meestel kõige rohkem, siis varem esikohal olnud maovähki haigestumus on aastatega oluliselt langenud. Oluline põhjus on siin kindlasti muutunud toitumisharjumustel.