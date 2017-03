Nefroloog selgitab, kuidas hoida neerude tervist

Käesoleva aasta teema «Neeruhaigus ja Adipoossus» tõstatab olulise küsimuse ülekaalust ja adipoossusest, mis on kroonilise neeruhaiguse süvenemise üheks oluliseks riskiteguriks. Kroonilist neeruhaigust esineb ligikaudu kümnendikul elanikkonnast, kuid vanemaealiste hulgas esineb neeruhaigust palju sagedamini kui noortel.

Adipoossus on maailmas epideemiliste mõõtmetega: 2014 aastal tehtud kokkuvõtete põhjal esineb adipoossust umbes 600 miljonil inimesel ja tõenäoliselt suureneb see arv dekaadi jooksul 40 protsenti, kui midagi ette ei võeta. Adipoossus on inimeste surmariskide seas viiendal kohal, sest kuulub erinevate sageli esinevate krooniliste haiguste (diabeet, hüpertensioon, krooniline südame- ja neeruhaigus) süvenemise oluliste riskitegurite hulka.

Eesti nefroloogid kutsuvad üles tervete neerude nimel: