Raske haigus, millele õlavalu võib viidata

Kuigi õlavalu pole peamine kopsuvähi sümptom, siis iga seletamatu ja pikaajaline valu vajaks visiiti arsti juurde, kirjutas Medical News Today. Kopsuvähk võib tekitada küll õlavalu, aga õlavalu ei tähenda tingimata, et tegemist oleks vähiga. Tegemist on kiirgava valuga, mis tähendab, et valu allikas on ühes kohas, aga inimene tunneb seda teises kohas.

Õlavalu diagnoos võib teinekord olla üsna ebameeldiv. Pole üht kindlat valutunnet, mis viitaks just kindlasti õlavalule. Ühe uuringu kohaselt on vähiga inimesed hinnanud oma õlavalu kümne palli süsteemis üldiselt neljaga. Mõnel üksikul inimesel takistas õlavalu aga ka käe liikumisvõimet.

Oli ka neid vähihaigeid, kelle õlavalu kiirgas üle kogu käsivarre alla, mis põhjustas ka tundetust ja surinat.

Teised kopsuvähi sümptomid: