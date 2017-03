Raske haigusega võitlev väike Tauris vajab hädasti abi

Väikese Taurise ravi algas jaanuaris ning tema võitlus jätkub, kirjutab vähiravifond «Kingitud elu» oma sotsiaalmeedia kontol.

Vähiravifondi ja Eesti vähihaigete laste vanemate liidu (EVLVL) ühisrahastusel (50:50) on poiss läbinud praeguseks Tallinna lastehaiglas kaks ravikuuri rohuga dinutuximab beta. Fondi sõnul on ravim väga tundlik temperatuurile. Seda transporditakse külmakonteineris koos külmaplokkide ning temperatuuri jälgiva anduriga, sest rohi peab püsima +2...+8 C juures.

Ravimitootja sõnul avalduvad ravimi sagedasemad kõrvaltoimed, näiteks valu, allergia, nägemishäired, kõrvalekalded vereanalüüsides, hingamishäired, suurema tõenäosusega ravi alguses ja ajapikku pigem taanduvad.

See kõik pole olnud kerge ka Taurisele. Esimese kuuri järel tekkis tal vasaku silma nägemishäire pupilli hüpotoonia, kuid see on paranemas. Kokku peaks poiss saama viis ravikuuri 35päevaste intervallidega ja nüüd läheb ta vastu kolmandale.

«Kingitud elu» tasub koostöös EVLVLiga Taurise raviarved. Vähiravifond kutsub kõiki eestimaalasi poisi ravi toetama. Annetamise rekvisiidid leiab aadressilt www.kingitudelu.ee ning makse selgitusse tuleks märkida «Taurise ravi».