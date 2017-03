Arstid tegid imet: nelja käega beebi sai normaalse elu

Enne tehtud operatsiooni ei saanud Dominique teha paljusid asju, millega lapsed tavaliselt harjunud on, kirjutab The Telegraph. Pärast seda, kui talle tulid appi Ameerika Ühendriikides Illinoisi osariigis Park Ridge'is asuva Advocate'i lastehaigla arstid, on ta terve laps, keda ootab ees täiesti tavaline elu.

Dominique operatsioonilaual / Reuters / Scanpix

Dominique sündis oma väga haruldase haigusega Lääne-Aafrikas asuval Elevandiluurannikul. Kaks liigset kätt ja üks segav selgroog olid arstide hinnangul tekkinud viljastatud munaraku pooldumise tagajärjel. Kui tavaliselt sünnivad sel juhul üksteisega äravahetamiseni sarnased kaksikud, siis munarakk, millest arenes Dominique, ei pooldunud korralikult. Pool munarakust, millest oleks võinud saada Dominique'i kaksikõde, arenes välja vaid osaliselt ja kasvas tüdruku külge kinni.

Juba viis päeva pärast operatsiooni sai Dominique ajutise kasupere hoole alla. See pere kuulis Dominique'ist haigeid lapsi aitava organisatsiooni Children's Medical Mission West kaudu sotsiaalmeedias ja teadis kohe, et tahab aidata. Kui Dominique on piisavalt paranenud, saab ta võimaluse naasta Aafrikasse oma päris vanemate juurde.