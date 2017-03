Teadlased paljastasid: miks tekib ka tervislikult elavatel inimestel vähk

Ameerika teadlased jõudsid järeldusele, et vähki põhjustavad juhuslikud vead geneetilises koodis, mis ilmnevad rakkude jagunemisel, kirjutab Telegraph. Need tulemused seavad kahtluse alla levinud arusaamad, et vähk on üldjuhul kas pärilik või vallandavad selle keskkonnategurid. Selle asemel tuuakse uuringus välja, et suur osa kasvajatest on tekkinud tõenäoliselt DNA replikatsioonil esinenud defektide tõttu.

On hästi teada, et vähiriski vähendamiseks tuleks hoiduda keskkonnateguritest, näiteks suitsetamisest, rääkis Ameerika juhtivteadlane dr Cristian Tomasetti Johns Hopkinsi ülikooli vähikeskusest. «Kuid see ei ole hästi teada, et iga kord kui normaalsed rakud jagunevad ja kopeerivad uute rakkude jaoks oma DNA-d, siis esineb mitmeid vigu,» rääkis ta. Need vead on potentsiaalsed vähimutatsioonid, mille esinemist on teaduses ajalooliselt alahinnatud. Uurimistulemused näitasid, et geneetiliselt kulus kaks või rohkem kriitilist geneetilist mutatsiooni, et kehas tekiks vähk.

Selle uuringu tulemused aitavad selgitada, miks avaldub vähk sageli inimestel, kes elavad tervislikult ning kelle perekonnas pole haigust esinenud.

Kopeerimisel tekkivad vead võivad tekkida olenemata täiuslikust keskkonnast, rääkis dr Bert Vogelstein, kes töötab samuti Johns Hopkinsi ülikooli vähikeskuses. Samas tõdes ta, et inimesi tuleb jätkuvalt julgustada, et nad ei seaks end keskkonnategurite tõttu ohtu ja elaksid tervislikult.

Uuring avaldati ajakirjas Science.