Suur osa Narva arstidest on viie aasta pärast pensioniealised

2016. aasta detsembrikuu seisuga oli Narva haigla arstide keskmine vanus 58 aastat, kirjutab Med24. Eesti keskmised näitajad olid piirkondlikes haiglates 45,2, keskhaiglates 48,2 ja üldhaiglates 52,4 aastat. Juba praegu on ligi pool Narva arstides pensioniealised ja viie aasta pärast kasvab pensioniealise tohtrite osakaal seal kahe kolmandikuni.

Kuigi Narva haigla ei ole olnud eriti atraktiivne töökoht uutele arstidele, on haiglal viimasel viiel aastal õnnestunud värvata 17 arsti, kellest 15 on ka siiani haiglas tööl. Haigla juhtkonna hinnangul on uusi noori arste keeruline leida näiteks keele- ja igapäevaelu keskkonna, kuid ka mõneti ajale jalgu jäänud füüsiline töökeskkonna tõttu.

Ka õdede keskmine vanus, 50 aastat, on Eesti keskmisest, 45 aastat kõrgem. Siiski võib olukorda võrreldes arstidega pidada paremaks. Märkimist väärib ka arstide ja õdede suhe 1:2,5-le, mis on parem, kui paljudes teistes Eesti haiglates.

Abiks noorte, professionaalsete arstide leidmisel võiks olla haigla ravikeskkonna kaasajastamine ja koostöö teiste haiglatega, kust juba praegu Narvas arste tööl käib. Kuna Narva haigla arstidest suur osa on oma hariduse saanud Venemaa meditsiiniinstituutidest, kus osa mõttemallidest ja praktikast on Eestist erinev, siis on oluline roll ka täiendkoolitusel.