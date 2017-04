Austraalia uuring: iga kuues arst uurib sotsiaalmeedias patsiendi tausta

Austraalia küsitluses uuriti, kuidas arstid kasutavad sotsiaalmeediat ja leiti, et ligi 16 protsenti, st umbes iga kuues, oli otsinud internetist infot patsiendi kohta, kirjutab Quartz. Lehe andmetel said ka USA ja Kanada uuringud suhteliselt sarnased tulemused, kirjutab Med24.

Mõned arstid ütlevad, et nad guugeldavad patsiente selleks, et koguda rohkem andmeid ja võib-olla avastada n-ö tõde, mille patsient on vastuvõtul ütlemata jätnud. Omades sellist teavet saavat nad pakkuda paremat arstiabi. Näiteks võib arst märgata sotsiaalmeedias nooruki riskikäitumist, millest ta arstiga ei räägi nagu narkootikumide kasutamine või riskantne seksuaalkäitumine.

Samas guugeldavad mõned arstid oma patsiente uudishimust, vuajerismist või lihtsalt harjumusest. See tõstatab omakorda küsimuse, millal on selline mure patsiendi pärast õigustatud ja professionaalne ja mis hetkest muutub ebavajalikuks ning võib-olla patsiendi jaoks isegi hirmutavaks.

