Toomas Tõniste maandab stressi maal ja merel

Toomas Tõniste on siiani ettevõtja elu ja sellega kaasas käivat vabadust nautinud: «Me olemegi õnnelikud firmade omanikud, meil on head juhid, ise käime aeg-ajalt omaniku kontrolli tegemas ja koosolekutel kuulamas, ideid jagamas ja kaasa elamas». «Suhteliselt vabad oleme,» kirjeldas ta nädalavahetuse eel koos vennaga antud intervjuus oma staatust.

Vend Tõnu Tõniste kinnitab: «Töö on selline, et meil on väga head töötajad ja meil on võimalus nautida firma omaniku rõõme, siis tööpäevad on nii pikad, kui ise plaanid. Kui vaja , siis hommikust õhtuni, mõni päev tunnike ja mõni päev täitsa vaba. See on võimalus, mille lood endale, kui oled firma üles ehitanud».

Poliitikasse läheb «Peda» kehakultuuriharidusega, ettevõtja ja vallavolikogu kogemusega

«Olen siiamaani Viimsi valla volikogu esimees, nädalas tuleb korra-kaks sellega tegeleda. Nüüd esmaspäevast võib minna nii, et olen rahandusminister,» ütles toonase nimega Tallinna Pedagoogikaülikooli kehakultuuriteaduskonna 1997. aastal lõpetanud Toomas Tõniste. «Ajakirjanikud on kõvasti tööd teinud, et ma sellele kohale ei saaks,» lisab mees väikese muigega.

Parimad viisid töömõtete unustamiseks

Kodu ja pere on mõlemate sõnul kõige tähtsamad ja parimad pingemaandajad. «Ja sport,» lisavad vennad ühest suust, «ikka üritad iga päev ennast liigutada, ka koduloomad on head stressimaandajad». Kui Tõnu on oma koeraomanik ja käib jalutamas juba pikka aega, siis nüüd võttis koerakese ka Toomas.

Purjetamine püsib Tõnistete elus juba üle nelja aastakümne, senini püüavad nad aastas 4-5 regatil võistlemas käia ning enamasti on asja ka pjedestaalile.

Normaalse, hea seltskonnaga merel käimine ja purjetamislainel olemine on nende sõnul hea viis tööpingete maandamiseks.

Pere ja laste asjadele kaasa elamine, naisega vahetevahel reisidel käimine,» võtab Tõnu Tõniste kokku oma põhilisi vaba aja veetmise viise.

Värske mahla usku

Toitumise poole pealt Toomasel on üks uus tervisetrend ka teda tabanud. «Olen viimastel aastatel hakanud pea igapäevaselt värskeid mahlu jooma,» tunnistab ta, «kogu perega teeme seda». Porgand, apelsin – need on kõige traditsioonilisemad.

«Ma olen ka oma toitumise luubi alal võtnud ja mõttetuid asju ei söö,» täiendab Tõnu, pigem juurvilja ja rohelist ja vähem praetud asju. Samuti armastan smuutit ja värskeid mahlu. Pirita Selveris pidavatki tema olema suurim marjaleti tühjendaja, ikka kast kirsse, maasikaid ja oma erilisi lemmikuid mustikaid, lisaks banaane.

Kaalu pole käest lasknud

Kui palju on näiteks 1988. aasta Souli olümpiast, kus vennad end hõbedale purjetasid, kehakaalu juurde tulnud?

Mõlemad naeravad, et peaaegu 10 kilo. Toomasel seitse ja Tõnul 10 kilo toonasele 70-le lisaks.