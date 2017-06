Peegli ees söömine parandab toidu maitset

Oleme sotsiaalsed olendid ja seetõttu mõjutatud teiste kohalolekust. Mõned sellised kokkupuuted inimeste vahel on detailsemalt uuritud kui teised. Hiljuti avaldatud uuring ajakirjas Physiology & Behavior vaatleb sotsiaalse mõju vormi, millest ei ole veel täpset mõistetud - süües koos pere ja sõpradega kipume oma toitu rohkem nautima ja tahame ka rohkem süüa, kirjutab Medical News Today.

Jaapani Nagoya ülikooli teadlased kavatsesid selle reaktsiooni osadeks harutada ja proovida mõista, kas sellega on võimalik manipuleerida. Sellistel leidudel võib olla positiivne mõju meie ühiskonna üksikuimatele liikmetele.

Paljud inimesed, eriti eakamad täiskasvanud, söövad üksi. Korrespondent Nobuyuki Kawal seletab, et uuringud on näidanud et vanemate inimeste jaoks on toidu nautimine seotud elukvaliteediga ja sagedat üksi söömist seostatakse depressiooni ja isu kaotamisega. Seega võiks lihtne vahelesekkumine, mis suudaks aidata inimestel toitu rohkem nautida, muuta märkimisväärselt nende elukvaliteeti.

Miks maitseb toit koos sõpradega süües paremini?

Üks teooria proovib seltskonna head mõju isule seletada tuju kaudu. Selle lihtsa teooria järgi on inimese tuju kõrgendatud, kui ta on koos oma lähedastega ning ainuüksi see seletab sotsiaalse mõju fenomeni.

Mõned uuringud on näidanud, et inimesed naudivad oma toitu rohkem ja söövad isukamalt, kui nad on inimestega, kes on neile lähedased ning vastupidine efekt ilmneb süües võõrastega.

Hiljuti on see teooria kahtluse alla seatud. Näiteks üks uuring näitas, et kahele võõrale inimesele oli šokolaad maitsvam ja nauditavam, süües seda koos, ilma mingi suhtluseta. Samuti ei paistnud tuju muutustel olevat erilist rolli.

Praeguses artiklis põhiteemaks olev uuring soovis paljastada minimaalsed nõuded sotsiaalse mõju esinemiseks. Teadlased soovisid näha, kas nad suudavad imiteerida naudingu ja isu kasvu ka ilma teise inimese kohalolekuta.

Algselt keskendus nende uuring eakamate täiskasvanute grupile, kes on kõige sagedamini üksi söömisest mõjutatud. Tiim palus osalejatel süüa popkorni kas peegli või monitori ees, mis projetseeris seinale pilti nendest endast.

Leiti, et kõigest peegli ees süües, tarbisid osalejad rohkem ja tundsid toidust suuremat naudingut.

Järgmiseks viidi samasugune katse läbi nooremate osalejatega. Tulemused olid samasugused ja selgus, et peegel on piisav, et põhjustada söömisele positiivset sotsiaalset mõju.

Peeglid vahetati portreedega

Peale neid kahte katset, vahetas uurijate meeskond peeglid osalejate fotode vastu neist endast söömas. Jälle olid tulemused samad: inimesed sõid rohkem ja suurema naudinguga. Tuleb välja, et siiani teatud sotsiaalse mõju efekt söömisele võib olla eksitav, sest söömise kergendamiseks ei ole vaja teise inimese füüsilist kohalolu.

Uurijad lootsid muuta toidu ja seeläbi ka elu kvaliteeti üksikumate inimeste jaoks. See aitab kergendada söömist neile, kes on üksikud, on pidanud toime tulema lähedase kaotamisega või on neist kaugel.

Samuti lootsid uurijad, et edasised uuringud laiendavad meie teadmisi sellest teemast veelgi. Lahtiseks jäid küsimused, kas teiste inimeste pildid mõjuvad osalejatele sarnaselt nende enda omadega ja kas pildid peavad ilmtingimata kujutama inimesi söömas.

Kuigi kindlat põhjukst, miks selline efekt söömisele ilmneb, varjab nüüd isegi suurem teadmatus, paistab see olevat jõuline mõjutaja. Järelikult võib neid teadmisi ära kasutada, asetades mõne pidevalt üksi sööva inimese söögilauale peegli.