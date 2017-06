Noorel naisel, kellel arstid kahtlustasid rasedust, oli hoopis tõsine haigus

Caly Bevieri kaebusteks olid ebamugavustunne kõhus ehk niinimetatud «täiskõhu» tunne, iiveldus ja oksendamine, kirjutab Fox News Health. Need sümptomid võivad vahel viidata ka rasedusele, kuid lõpuks selgus, et tegemist on hoopis millegi eluohtlikuga, nimelt munasarjavähiga.

Kuna munasarjavähk esineb pigem vanemas eas naiste seas, on neiu sooviks juhtida tähelepanu sellele, et haigus võib tabada ka nooremaid naisi

Caly on tänaseks päevaks läbinud mitu keemiaravi. «Ma sisendasin endale pärast haigusest teada saamist, et kõik saab korda ja ma pean olema positiivne,» meenutas ta.

Munasarjavähi avastamise muudabki kõige keerulisemaks see, et sümptomid on väga ebamäärased. Sellepärast ei oska paljud inimesed aimatagi, et neil on midagi viga. Sama lugu oli ka Calyga.

Sümptomiteks võivad olla kaalulangus, menstruatsioonitsükli häired, isutus, iiveldus, ebamugavustunne kõhus jne. Nende kaebuste esinemisel tuleks kindlasti arstiga nõu pidada.

Kuna munasarjavähk võib olla geneetiline haigus, tasub arstile kindlasti teada anda, kui suguvõsas on kellelgi see esinenud.