17 lihtsat ja kiiret viisi, kuidas oma elu paremaks muuta

Järgnevad soovitused võtavad igaüks vaid mõne minuti, kuid aitavad muuta elu õnnelikumaks, elada tervemini või päeva jooksul rohkem korda saata, kirjutab Business Insider.

1. Pese hambaid ja kasuta hambaniiti

Kuigi see võib tunduda loomulik, ei pese mitte kõik inimesed kaks korda päevas hambaid ega kasuta hambaniiti. See on aga äärmiselt oluline, sest aitab ennetada ka tõsisemaid haigusi, näiteks diabeeti, dementsust või isegi vähki.

2. Naerata iseendale peegli ees

Näiteks pärast hammastepesu tasubki end peeglist vaadata ja samal ajal kümme sekundit naeratada. Dr Robert Zajonc leidis oma uuringus, et inimesed, kes naeratasid endale peegli ees, tajusid oma tuju paranemist rohkem kui need inimesed, kes lihtsalt naeratasid, aga end peeglist ei vaadanud.

3. Kirjuta üles oma päeva kõige olulisem ülesanne

Pane kirja või mõtle vähemalt läbi oma tänase päeva kõige olulisem tegevus ja kui võimalik, siis alusta sellega kohe, et saaksid selle kindlasti tehtud.

4. Tee oma voodi korda

Kui saad juba hommikul midagi kiiresti korda teha, siis tõstab see natuke enesekindlust. Samuti on hea pärast pikka tööpäeva koju tulla ja näha, et voodi on kenasti korras.

5. Väljenda tänutunnet

Palju lihtsam on elada, kui tuletad endale meelde, mille kõige üle võid olla tänulik. Näiteks kodu, perekonna, hariduse, sõprade või toidu üle.

6. Mediteeri

See võtab päevast vaid mõned minutid, kuid aitab ennetada vaimsete probleemide teket, aju kärbumist, suurendab õnnelikkuse hormooni serotoniini tootmist, alandab vererõhku ja vähendab ärevust. Kui sa ei tea, kuidas mediteerida, siis istu lihtsalt vaikses kohas ja keskendu oma hingamisele, mitte peas keerlevatele mõtetele. Ka näiteks Youtube'ist leiab erinevaid õpetusi, mille järgi mediteerida.

7. Kuula podcaste

Podcast ehk taskuringhääling on hea võimalus, kuidas iga päev midagi uut teada saada, kui ei ole aega näiteks raamatut lugeda.

8. Pane end paremini riidesse, kui olukord nõuab

Nii pannakse sind tähele ja mõnele inimesele annab see ka parema enesetunde.

9. Õpi ebamugavusega toime tulema

Võta julgus kokku ja tee midagi, mis põhjustab veidi ärevust, kuid aitab sul edasi liikuda. Näiteks räägi koosolekul kaasa või ütle võõrale inimesele tere. Paljud inimese soovid jäävad hirmu tõttu tegemata.

10. Hoia korda

Pane asi pärast selle kasutamist oma kohale tagasi. See aitab vältida segaduse tekkimist ja hoiab nii kokku aega, mille kulutaksid muidu hiljem asjade otsimisele ja korrastamisele.

11. Proovi midagi uut

Näiteks mine tööle teist teed kaudu või räägi mõne uue inimesega. Ära lase oma uudishimul igapäevaste tegevuste tõttu kaduda.

12. Kirjuta

Kui kirjutad iga päev üles oma päeva parimad hetked, saad hea ülevaate oma arengust ja see aitab hoida ka motivatsiooni, et edasi tegutseda. Lisaks tunned end tõenäoliselt tänulikumana.

13. Kõnni rohkem

Kui saad, kõnni tööle ja käi treppidest. Kui tööl tekib probleem, siis kõnni ringi. Lõuna ajal mine õue ja pärast tööd kõnni jälle koju. Liikumine pole kasulik mitte ainult kehale, vaid annab ka energiat, parandab tuju ja muudab loomingulisemaks.

14. Loo endale selline parool, mis sind inspireeriks

Olenemata sellest, kas pead pidevalt oma parooli muutma või ei, võiksid seda näiteks iga kuu vahetada ja muuta seda lähtuvalt oma eesmärkidest. See aitab oma eesmärke paremini meeles hoida.

15. Ütle EI!

Kui sa ei taha seda teha, sul ei ole aega seda teha või sa ei saa selle tegemisest mingisugust kasu või see ei tee sulle rõõmu, siis lihtsalt ütle ei. Teiste inimeste nõudmistele mitte vastutulemine hoiab kokku aega, mille saad kasutada oma elu arendamiseks.

16. Tee uinak

Piisab isegi kümneminutilisest uinakust. Uuringute järgi aitavad uinakud parandada kognitiivseid võimeid ja emotsionaalseid võimeid ning annavad inimesele juurde energiat. Kuigi praegu pole tööl uinakute tegemine veel väga populaarne, räägitakse, et tulevikus on kontorites lausa eraldi uinakuruumid.

17. Tee trenni

Kuigi võib tunduda, et trenniks pole aega, aga tegelikult aitab ka lühemat aega liikumine, näiteks hommikuti paarkümmend minutit liigutamist.