Toidu lõhna tundmine teeb paksuks

Tänu lõhnatajule on söömine palju nauditavam. Lisaks sellele mõjutab lõhnataju ka kehakaalu. California Berkley ülikoolis tehtud eksperimendi käigus selgus nimelt, et kui ülekaalulistel hiirtel kadus lõhnataju, kaotasid nad kaalu, kirjutab BerkleyNews.

Huvitav on see, et kaalu langetanud hiired, kelle lõhnataju oli häiritud, sõid sama palju kõrge rasvasisaldusega toitu kui normaalse lõhnatajuga hiired, kes selle toidu peale kaalus lausa kaks korda juurde võtsid.

Lisaks sellele kosusid hiired, kelle lõhnataju ergutati, veelgi paksemaks kui normaalse lõhnatajuga närilised.

Avastused näitavad, et toidu lõhn mängib olulist rolli selles, kuidas keha kilokaloreid töötleb. Kui inimene ei tunne lõhna, võib ta toidust saadud energia kiiremini kulutada, selle asemel, et seda säilitada.

Samuti näitavad tulemused võtmeseost lõhnataju ja aju osade vahel, mis reguleerivad ainevahetust.

Inimesed, kes kaotavad vanuse, vigastuse või haiguse (näiteks Parkinsoni tõve) tõttu lõhnataju, muutuvad tihti anorektikuteks. Põhjus söögiisu kadumiseks on olnud ebaselge, sest sööginaudingu kadumine viib vahel depressioonini, mis võib samuti tekitada isu puudumist.

Sellel nädalal avaldatud uuring väidab, et lõhnataju kaotamine ise on süüdi isu kaotamises ja kõhnumises ning pakub välja võimalikuid lahendusi neile, kes on kaotanud lõhnataju ning samuti neile, kel on probleeme kaalulangetamisega.

Märgati seda, et sarnaselt inimestele olid hiired lõhnadele tundlikumad, kui nad olid näljased. Seega on võimalik, et lõhna puudumine paneb keha arvama, et ta on juba söönud. Otsides toitu, hoiab keha energiat alles, juhuks kui otsing peaks ebaõnnestuma. Kui toit on aga kindlustatud, on keha valmis kilokaloreid põletama.

Negatiivsest küljest kaasnes lõhnataju puudumisega nonadrenaliini suurem tootmine. Nonadrenaliin on hormoon, mis on seotud sümpaatilise närvisüsteemiga ja reageerib stressile. Inimeste puhul võiks selline nonadrenaliini tootmise suurenemine viia südameatakini.

Kuigi lõhnataju eemaldamine inimestel oleks drastiline samm, võib see isegi koos nonadrenaliini tõusuga olla elujõuline alternatiiv ebatervislikult ülekaalulistele, kes kaaluvad mao klammerdamist või mõnda muud kaalu alandavat operatsiooni.

Teadlased pakuvad välja, et väikesel inimgrupil võiks lõhnataju eemaldada näiteks kuueks kuuks ja kui ainevahetus on saanud taaskäivituse, tuleks lasta neuronitel tagasi kasvada.