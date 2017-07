Telefonipakkujad määrivad inimestele raha eest tasuta terviseteste pähe

Haigekassani on jõudnud info, et eraettevõtte nimel helistatakse inimestele ja pakutakse peitvere testi lahendust jämesoolevähi varajaseks avastamiseks, mis võib osutuda pettuseks, teatatakse Haigekassa kodulehel.

Pakkuja võib väita, et tegemist on tasulise teenusega, millest osa hüvitab haigekassa. Selline info ei vasta tõele, sest riiklikus jämesoolevähi sõeluuringus osalemine on ravikindlustatud inimestele tasuta! Haigekassa juhib tähelepanu sellele, et eraettevõtte nimel telefoni teel pakutavad testid ei pruugi anda usaldusväärseid tulemusi. Eesti Haigekassa, Vähiregistri ja ekspertidest koosneva töörühma poolt korraldatud sõeluuringus kasutatakse kõrge kvaliteediga testikomplekte ja proovinõusid.

Käesoleval aastal on oodatud jämesoolevähi sõeluuringus osalema 1955., 1956., ja 1957. aastal sündinud ravikindlustatud mehed ja naised ning uuringus osalemine on neile tasuta.

Sõeluuringule oodatud inimestele saadetakse rahvastikuregistris olevale aadressile posti teel perearsti nimel kutse, kutse olemasolu saab kontrollida ka patsiendiprotaali www.digilugu.ee kaudu. Sõeluuringus osalemiseks on vaja külastada oma perearsti või pereõde. Vastuvõtul saab inimene peitvere testi tegemiseks vajaliku komplekti

Haigekassa palub taolistest kõnedest teada anda klienditelefonil (+372) 669 6630 või aadressil info@haigekassa.ee.