Soome apteeker: päiksekaitsekreem kahjustab lapsi

Lõuna-Soome apteeker Pilvi Auvinen hoiatab vanemaid, et päiksekaitsetooted sisaldavad keemilisi aineid, mis kaitsevad nahka selle alla imendudes, kirjutab YLE. Apteekri sõnul on probleem selles, et lastele mõjuvad need ained kui hormoonid. Väikelapsed on väga õhukese nahaga ja päiksekaitsekreemides olevad kemikaalid imenduvad läbi naha kiiresti, selgitas apteeker.

«On tõendeid, et need võivad kahjustada laste kasvu ja arengut. Need kemikaalid käituvad kui hormoonid,» selgitas Auvinen. Ta lisas, et väikses koguses ei kujuta päiksekaitsevahendid endast ohtu. Samas võib nende pidev kasutamine lapsi kahjustada. «Pika-ajaline päiksekaitsekreemide kasutamine pole soovitav,» sõnas apteeker. Ta soovitas lapsi tugeva päikse eest kaitsta riietega.