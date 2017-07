Naistearst Andrei Sõritsa: riik peaks nelikute vanemaid toetama

Eile sündisid sündisid Ida-Tallinna Keskhaiglas nelikud. Nelikute sündi ei ole Eestis vastu võetud üle poolesaja aasta. Elite viljastus- ja naistekliiniku juhataja Andrei Sõritsa sõnul võimalus selleks üks kümnest miljonist ning nii mitme lapse kandmine ja sünnitus on üliriskantne nii emale kui ka lastele.

Sõritsa sõnul on praegune suhtumine meditsiinis selline, et pere võib saada ükskõik kui palju lapsi, kuid eelistatuim on üks laps korraga. Seda seetõttu, et mitmikute kandmine on suure riskiga nii emale kui lastele.

Mitmikud võivad olla nii ühemunarakulised kui ka erimunarakulised. Levinum on see, et naisel on korraga mitu tervet munarakku, mis viljastuvad samaaegselt. Siis tekivad erimunarakukaksikud, kes võivad olla erineva välimusega ja ka eri soost.

Haruldasem on see, et viljastub üks munarakk, mis pooldub kas viljastumise ajal või pärast viljastumist. Kui erimunarakukaksikute sündi võib võrrelda kahe samaaegse rasedusega, siis ühemunarakukaksikud jagavad emaüsa, kuid mõlemal on erinev platsenta. Ühemunaraku kaksikud on alati ühest soost ja äravahetamiseni sarnased.

Mitmikute sünniga kaasnevad riskid

«See on raske nii riigi kui pere jaoks,» ütles Sõritsa. Ta lisas, et seetõttu on Skandinaavias juba vastu võetud seadus, et kunstlikul viljastamisel võib siirata ainult ühe embrüo. Selline reegel võetakse ilmselt tulevikus vastu ka Eestis. Loomulikul teel viljastunud mitmike kandmine on iga vanema enda valik. Kuna mitmikute kandmine on väga riskantne, on võimalik raseduse algfaasis vähendada embrüode arvu.

Arvestada tuleb ka sellega, et mitmikud sünnivad enamasti tavapärasest varem ning sellepärast vajavad nad kalleid uuringuid ja ravi. Enneaegne sündimine aga eelkõige ohtlik lastele endile, sest nende kehafunktsioonid ei pruugi veel väljaarenenud olla.

Eile sündinud nelikute emale soovis Andrei Sõritsa õnne ja vastupidavust. «Antud juhtumi puhul võiks riik pakkuda abi ja toetust laste kasvatamisel ja eriti just alguses. Neile tuleks määrata ka abipersonal haigla poolt,» pakkus välja Sõritsa.