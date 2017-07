Kas dušš enne magamaminekut aitab tõesti uinuda?

Ekspertide hinnangul tuleb aga valida selleks õige aeg, kirjutab TIME. Oluline on, et duši alla ei mindaks liiga hilja. Ei ole mõtet end vahetult enne magamaminekut n-ö üles kütta, rääkis dr Dianne Augelli New Yorgi unekeskusest.

Kehatemperatuur mängib olulist rolli tsirkadiaanse rütmi puhul. See aga omakorda ütleb kehale, millal olla valmis või millal jääda magama. Päeva jooksul kehatemperatuur tõuseb hilise pärastlõunani ja hakkab seejärel langema. Temperatuuri langemine on kehale märk, et peaksime minema magama. Seega kui sedap protsessi segada, siis on keerulisem magama jääda.

Seega kui lähed duši alla pigem varasel õhtutunnil, on kehal võimalus maha jahtuda ja see võib mõjuda hästi magamajäämisele, rääkis Shelby Harris samast unekeskusest. Ta lisas, et mitmed uuringud on näidanud, et vannis käies kehatemperatuuri tõstmine võib tulla unele kasuks, sest keha hakkab pärast vanniskäiku jahtuma. Harrise sõnul on rohkem uuritud vanniskäimise mõju, kuid duši all käimine mõjub tõenäoliselt sarnaselt.

Ta soovitab käia duši all ära käia vähemalt tund või poolteist enne seda, kui on kavas magama minna. Nii on keha magamamineku ajaks ära kuivanud ja kehatemperatuur on samuti langenud.