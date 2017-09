Patsient saab nüüd ise interaktiivseid ravijuhendeid jälgida

Eesti Haigekassa avas ravijuhendite portaali (www.ravijuhend.ee) uue versiooni. Veebilehel on uues interaktiivses formaadis ravijuhendid, mis on suunatud arstidele, kuid lehele on oodatud ka patsiendid, kirjutatakse haigekassa kodulehel.

Patsiendile suunatud osas saab tutvuda patsiendijuhendite ja juba ka esimeste videokoolitustega. Näiteks saab tutvuda kõrge vererõhu, lamatiste, operatsiooniga seotud valu, ärevushäire või paanikahäire, astma, neeruhaiguse, alkoholitarvitamise häire jt materjalidega. Uue arendusena on ka olemas täiesti venekeelne keskkond koos venekeelsete interaktiivsete patsiendijuhenditega, mida soovijad saavad ka omale arvutitesse alla laadida.

Lisaks ravijuhendite lugemisele on uues veebis rohkem infot ka ravijuhendite koostajatele või lihtsalt huvilisele juhendite koostamise protsessist. Uue võimalusena saab juhendeid lugeda otse veebis. Materjale saab ka alla laadida oma nutiseadmesse või arvutisse. Sisu on tehtud interaktiivseks, näiteks hiirega juhendis märgitud viidetel liikudes näeb lugeja kohe viite sisu ning saab avada juhendite lisasid või veebilehti.

Ravijuhendeid töötab haigekassa välja koos Ravijuhendite Nõukojaga, kes hindavad juhendeid ja arutavad uute juhendite vajadust. Ka nõukoja liikmetele on nüüd uuenenud eraldi keskkond, kus saab algatada uusi teemasid juhendite tegemiseks, hinnata juhendeid ja osaleda koosolekutel veebi teel. Kõiki juhendeid saavad arstid tasuta tellida ka trükiversioonina. Patsientidel on võimalik juhendite paberversioone küsida oma perearstilt.