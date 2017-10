Gripispetsialist vastab: kas pärast vaktsineerimist võib haigeks jääda?

Gripivaktsiini efektiivsus sõltub ühelt poolt vaktsineeritava inimese vanusest ja immunsüsteemi seisundist, teiselt poolt aga vaktsiinis sisalduvate ja ringluses olevate gripiviiruse tüvede kokkulangevusest.

Väga oluline on teada, et vaktsiin aitab ära hoida rasked tüsistused ja gripisurma. Küsimustele vastab Terviseameti gripispetsialist Olga Sadikova.

Millal hakkab gripivaktsiin mõjuma?

Gripivaktsiin hakkab tervetel inimestel mõjuma 10–14 päeva pärast süstimist.

Kui kaua kestab vaktsiini mõju?

Selle mõju kestab kuni aasta. Gripi vastu võivad end vastunäidustuste puudumisel vaktsineerida kõik soovijad alates 6- elukuust. Sel aastal müügile tulnud Vaxigriptetra vaktsiin on vaktsineerimiseks lastele alates 3 eluaastast.

Kas peale vaktsineerimist võib haigestuda?

Gripivaktsiin on inaktiveeritud vaktsiin, mis tähendab, et vaktsiin ise ei ole võimeline nakkust esile kutsuma. Vaktsiin kaitseb ainult gripiviiruste poolt põhjustatud haigestumise eest ega hoia ära kõiki võimalikke palavikuga kulgevaid viirushaigusi. Samuti, ei tähenda vaktsineerimine, et muudest haiguse ennetamise meetoditest nagu käte pesemine, haigena rahvarikastesse kohtadesse mineku vältimine, jne loobuda tuleb.

Kes ei tohiks ennast vaktsineerida?

Vaktsineerimine on vastunäidustatud munavalgu või mõne muu vaktsiini koostiseosa ülitundlikkuse korral ja ägeda palavikulise haiguse ajal. Pärast palavikuhaiguse möödumist võib ennast rahulikult vaktsineerida.

Köha ja nohuga vaktsineerimine iseenesest vastunäidustatud ei ole. Samas kui köha ja nohu ilma palavikuta kestab pikemat aega, siis võib olla vaja seda põhjalikumalt uurida. Sel juhul tuleb kindlasti pöörduda arsti poole. Kuna vaktsineerimisi viivad läbi arstid, siis arst igal juhul otsustab.

Millised on gripivaktsiini võimalikud ja enam esinevad kõrvaltoimed?

Süstekoha valulikkus, punetus või turse süstekohas ja mõnikord kerge palavik ja kerged gripilaadsed nähud nagu peavalu, köha jne, mis mööduvad kiiresti.

Millal ennast vaktsineerida?

Vaktsineerimiseks sobivaim aeg on praegu, mil gripiviiruseid veel ringluses ei ole.