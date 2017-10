Suubritannia uuring: kui eakad liiguksid rohkem, saaks tervishoiult kokku hoida miljardeid

Uuringu tegijad soovisid näidata, kui palju vähem nad peaksid eakad inimesed sotsiaalabist sõltuma, kui nad ei kaotaks vananedes head füüsilist vormi.

Statistika näitab, et veerand Briti naistest ja 20 protsenti meestest ei osale füüsilistes tegevustes terve nädala jooksul, rääkimata 150 soovitatud minutist. Teiste uuringute hinnangul täidavad nädalast liikumise soovitust vaid kaks protsenti vanematest täiskasvanutest.

Viimase uuringu autor Scarlett O´Mally ütles, et tulemused näitavad, et treening võib taastada füüsilised võimed, mida inimene nautis kümme aastat tagasi. «Peame esitama väljakutse ideele, et vanad inimesed peaksid puhkama. Inimesed peaksid aktiivseks jääma, olenemata nende vanusest,» ütles ta.

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringust selgus, et 2016. aastal harrastas 55-64 aastaste hulgas tervisesporti kord nädalas 12,7 protsenti ja kaks või enam korda nädalas 33,6 protsenti vastanutest.

Mõned korrad kuus või harvem tegeleb tervisespordiga 38,4 protsenti vanusegrupist ja üldse mitte 15,3 protsenti. Samast uuringust saame teada, et 55-64 aastaste hulgas oli 2016. aastal ülekaalulisi 37,4 protsenti ja rasvunuid 33,3 protsenti. Kahjuks üle 64-aastased uuringus ei osalenud.

Suurbritannia autorid toovad veel välja, et aina rohkem tõendeid viitab sellele, et treenitus parandab vaimseid võimeid ja vähendab dementsuse riski, samuti vähendab see eakate vajadust hooldekodude ja hooldajate järgi. Jõusaalid, kõndimisgrupid, aiandus, kokandusklubid, vabatahtlik töö ja muud aktiivsed tegevused on näidanud parandavat kõigis vanuses inimeste heaolu ja tervist.

Londoni Edukama Vananemise Keskuse tegevdirektor Anna Dixon ütles, et Suurbritannias viivad kukkumised igal aastal haiglavoodisse neli miljonit inimest. Füüsiline aktiivsus, mis säilitab ja parandab lihastugevust ja tasakaaluvõimet on oluline kukkumisriski vähendaja. See säästaks Suurbritannia haigekassale potentsiaalselt miljard naela aastas, mis kulub praegu puusaluuvigastuste raviks.

Füüsiline aktiivsus aitab samuti inimestel vananedes enda iseseisvust säilitada. Tervishoiu spetsialistid peaksid tegema rohkem, et toetada eakate füüsilist aktiivsust, samuti statsionaarsete ja pikaajaliste haigete puhul. Veel kutsutakse uuringu juhtkirjas muutma haiglaid nii, et patsiendid ei oleks vooditesse aheldatud.

Vanemad patsiendid, kes olid haiglaravile määratud veetsid üle 80 protsendi ajast voodis, mis võrdsustus 60 protsendilise liikumisvõime kaoga ja võib viia olukorrani, kus inimesed kaotavad oma füüsilise vormi lihtsalt haiglas olemisest.

Haiglaid ei peaks uuringu autorite sõnul mitte ainult ümber disainima, vaid lisaks sellele võiks haigla personaal patsientide aktiivsusele kaasa aidata. Samuti soovitatakse statsionaarne ravi võimalusel asendada ambulatoorse raviga, kus patsient peab haiglasse jääma mõneks tunniks.