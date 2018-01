Tampoonimürgistus – mis see on?

Toksilise šoki sündroomi seostatakse eelkõige noorte naistega, kes kasutavad tampoone, kuid tegelikult võib see puudutada inimesi igas vanuses – ka mehi ja lapsi. Toksilise sündroomi teke on tõenäolisem teismelistel tütarlastel ja alla 30aastastel naistel kui vanematel naistel, kuna vanusega suureneb antikehade hulk. Ligikaudu pooltel juhtudel on siiski tegemist menstrueerivate naiste ja tütarlastega.

Seisund halveneb väga kiiresti ning võib olla ka fataalne. Kui aga haigus avastatakse õigel ajal, paranetakse sellest enamjaolt täielikult.

Mis on toksilise šoki sündroom?

Toksilise šoki sündroomi põhjustavad toksiinid, mida toodab bakter Staphylococcus aureus, mida leidub sageli ninas ja tupes. Bakteri elutegevuse käigus toodetav mürk satub verre kõige sagedamini menstruatsiooni ajal liiga kauaks tuppe jäetud tampoonide kasutamise tagajärjel.

See bakter on mikroorganism, mida leidub ka tervete inimeste organismis. Enamik Staphylococcus aureus’e tüvedest ei tooda toksiine, mis võivad põhjustada toksilise šoki sündroomi, see on iseloomulik vaid väga üksikutele tüvedele.

See, kas toksilise šoki sündroom tekib või mitte, sõltub sellest, kas antikehad nende toksiinide vastu on olemas või puuduvad. Enamikel naistel, kuigi mitte kõigil, on need kaitsvad antikehad olemas.

Millised on sümptomid?

Kui menstruatsiooni ajal tekivad gripi-sarnased sümptomid ja gripiviiruse võimalus on pigem madal, on vajalik koheselt pöörduda arsti poole.

Toksiline šokk võib tekkida igal ajal menstruatsiooni jooksul või vahetult pärast seda. Hoiatavateks märkideks on üle 39-kraadine palavik, peavalu, oksendamine, kõhulahtisus, nahalööve, mis meenutab päikesepõletust, pearinglus, lihasvalud, minestamine ja hingamisraskused. Need haigustunnused, tampoonide kasutamine ja vererõhulangus viitavad võimalikule toksilise šoki sündroomile. Kindlasti tuleks koheselt eemaldada tampoon ja kiiresti pöörduda arsti poole.

Kuidas ära hoida?

Toksilise šoki sündroomi kartes ei pea tampoonide kasutamist lõpetama, sest see seisund on siiski üliharv. Menstruatsiooniga seotud toksilise šoki riski saab vähendada, kui kasutada menstruatsiooni ajal, eriti aga öösel, tampooni asemel hügieenilist sidet.

Oluline on tampoone regulaarselt vahetada, seda peab tegema vähemalt iga 4–5 tunni järel, ka siis kui veritsus on vähene. Tampoonide kasutamisel on soovitatav valida väikseima sobiva imavusega tampoon, millest piisab menstruaalvere peatamiseks. Kuna erituva vere hulk on menstruatsiooni eri päevadel erinev, on ilmselt vaja kasutada erineva imavusega tampoone.