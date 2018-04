Tervisenõu: kas vaktsiin nõrgestab lapse immuunsüsteemi?

Vaktsiinid võivad põhjustada ajutist hilist tüüpi naha ülitundlikkusreaktsioonide pärssimist või muuta teatud lümfotsüütide funktsioone in vitro. Mõne vaktsiini põhjustatav lühiajaline immuunosupressioon ei põhjusta siiski vaktsineerimisjärgset suuremat vastuvõtlikkust teiste haigustekitajate põhjustatud infektsioonidele.

Vaktsineeritud lapsed ei ole vaktsineerimata lastest vastuvõtlikumad hilisematele teiste haigustekitajate põhjustatud infektsioonidele. Vastupidi, Saksamaal läbi viidud uuringus, milles osales 496 vaktsineeritud ja vaktsineerimata last, leiti, et esimesel kolmel elukuul difteeria, teetanuse, läkaköha, Hib-nakkuse ja lastehalvatuse vastu vaktsineeritud lastel esines vähem vaktsiinidega seotud ja mitteseotud haigustekitajate põhjustatud infektsioone kui vaktsineerimata grupis.

Senised uuringud ei toeta hüpoteese, mille kohaselt mitmete vaktsiinide kasutamine võiks immuunsüsteemi üle koormata, nõrgestada või «ära kasutada». Vastupidi – väikelaste immuunsüsteem on võimeline adekvaatselt reageerima mitmete eri vaktsiinide manustamisele, nagu ka paljudele muudele keskkonnast tingitud mõjuritele. Pakkudes kaitset mitmete bakteriaalsete ja viiruslike haigustekitajate vastu, aitavad vaktsiinid ära hoida loomulikust infektsioonist tingitud immuunsüsteemi nõrgenemist ja selle tagajärjel mõnikord tekkida võivaid bakteriaalseid infektsioone.

Vaktsiinidega on võimalik end kaitsta kokku 24 haiguse vastu. Õnneks kõik nakkushaigused ei levi Eestis ning kaitse saamine on eriti oluline siis, kui ees on mõni eksootiline reis.