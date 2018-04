Unustatud nakkushaigustest annavad märku haiguspuhangud

Vaktsineerimisnädalal on keskmes üldise elanikkonna vaktsineeridega hõlmatus, mis Eestis on võrdlemisi hea. Vaktsineerimata gruppe esineb ka kõrge vaktsineerimistasemega riikides, nii ka Eestis.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) analüüs on näidanud, et vaktsineerimata inimgruppe on isegi neis riikides, kus vaktsineerituse üldine tase on kõrge.