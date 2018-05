Postimehe video: kuidas erineb väikelapse elustamine täiskasvanu omast?

Esmalt vabastatakse hingamisteed, et teha kindlaks, et õhk jõuab kopsudesse. Kui suus on mingi takistus, toidutükk või oksemass, tuleb see näpuga välja võtta. «Esmalt tuleb sulgeda ninasõõrmed, ahmida õhku ja puhuda otse lapse suhu. Seda kordame viis korda,» rääkis Samorodin.

«Kui laps hakkab nutma, rabelema või köhima, tähendab see, et tal tekkis spontaanne vereringe. Sel juhul tuleb ta keerata külili ja lasta kas oksendada või köhida välja üleliigne vedelik ja okse. Kui see see välja ei tule, siis tuleks see jällegi näpuga välja võtta,» rääkis ta. Külili on laps vaja panna seetõttu, et vältida mao sisu sattumist kopsudesse. Mõnikord väljub näiteks uppumise puhul liigne vesi iseenesest, kui laps külili panna.