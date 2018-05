Tervisenõu: kas pärast sünnitust võib kohe uuesti rasedaks jääda?

Pärast sünnitust on naisel võimalik rasestuda juba nelja nädala pärast, kui ta ei imeta ega kasuta rasestumisvastaseid vahendeid. Kui naine imetab regulaarselt ja tihedalt, siis võib rasestumine võimalikuks osutada alles kuni 24 nädalat peale sünnitust.

Pärast sünnitust tuleks oodata uuesti lapseootele jäämisega. Kuus kuud pärast eelmist sünnitust uuesti rasestuda siiski ei tasuks. Kui raseduste vahele jääb väga lühike aeg, siis on suurem oht, et järgmine laps sünnib enneaegselt või on alakaaluline.