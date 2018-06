Millist kahju teeb kõrge vererõhk?

Kõrge vererõhk tekib siis, kui arterid on liiga pinges ja seetõttu tihenenud, on kirjas haigekassa kõrge vererõhu infolehel. Sel juhul peab süda rakendama suuremat jõudu, et suruda verd läbi ahenenud soonte ja varustada kudesid hapnikuga endisel tasemel.