7 asja, mida peaksid söögitegemise kohta teadma

1. Hoia köök ning köögi tööpinnad, -vahendid ja nõud puhtana

Toit võib kergesti saastuda ühiste tööpindade ja -vahendite (lõikelauad, noad) kasutamisel. Kasuta toore ja valmistoidu töötlemisel erinevaid tööpindu ja -vahendeid või puhasta neid hoolikalt. Väldi putukate, kahjurite ning lemmikloomade sattumist kööki.

2. Jälgi toidu pakendil olevat säilimisaega ja säilitamistemperatuuri

Arvesta toidu säilitamistemperatuuri juba poes oste sooritades – kiirestiriknev toit tuleb väimalikult kiiresti paigutada ettenähtud temperatuuri tingimustesse. Selleks tee ostud vahetult enne koju minemist või kasuta sooja ilmaga spetsiaalseid külmakotte või termokasti. Poest koju jõudes pane jahutatud ja külmutatud toidud võimalikult kiiresti külmkappi, järgides tootja poolt ettenähtud temperatuuri. Jäta külmkapis toitude vahele ruumi, et õhk saaks vabalt ringelda. “Kõlblik kuni” kuupäevaga toitu ei tohi pärast pakendile märgitud kuupäeva tarvitada. “Parim enne” kuupäevaga toitu tohib tarvitada pärast pakendile märgitud kuupäeva möödumist vaid juhul, kui toit on kvaliteetne. Tuleb meeles pidada, et sageli ei ole sellise toidu omadused enam head.

3. Väldi toore ja valmistoidu kokkupuudet

Valmistoit võib toore toiduga kokku puutudes saastuda. Arvesta seda toidu valmistamisel, samuti säilitamisel. Eriti hoolikas ole toore liha, linnuliha ja mereandide puhul. Pea meeles, et küpsele lihale ei tohi valada vedelikku, milles on marineeritud toorest liha.

4. Ära pese linnurümpasid enne nende küpsetamist

Toore liha sh rümpade pesemine põhjustab valamu ning toidu ettevalmistamispindade ulatusliku sa astumise, viimane omakorda nt valmistoitude saastumise ohtlike haigustekitajatega.

5. Kuumuta toitu vähemalt 75 °C sisetemperatuurini

Temperatuur vahemikus 7–60 °C on soodne paljude mikroobide kasvuks. Ka toidu taaskuumutamisel ei piisa üksnes toidu soojendamisest, vaid toidu sisetemperatuur peab saavutama vähemalt 75 °C. Kuumuta suppe ja hautisi keemiseni. Veendu, et hakklihast road ja liharulaadid oleksid läbinisti kuumad. Liha puhul veendu, et lihamahl oleks läbipaistev, mitte roosakas. Võimalusel kasuta lihatermomeetrit, eriti suurte lihatükkide ja tervete linnurümpade puhul. Jälgi, et termomeeter ei puutuks vastu luud või küpsetusanuma seina.

Mikrolaineahjus toitu kuumutades pea meeles, et toit kuumeneb seal ebaühtlaselt ja toitu võivad jääda külmad kohad, kus säilivad ohtlikud bakterid. Seega veendu, et toit on läbinisti kuum. Pööra tähelepanu ka plastnõudele – kõik ei sobi kasutamiseks mikrolaineahjus! Kuumutatud toitu tuleb hoida kas kuumana üle 60 °C või jahutatuna alla 7 °C, sest toatemperatuuril võivad mikroobid väga kiiresti paljuneda.

6. Jahuta kuumtöödeldud toitu enne külmkappi asetamist

Kuumutatud toit, mida tahetakse säilitada tuleb maksimaalselt 1,5 tunni jooksul jahutada külmkapi temperatuurini (soovitavalt 5 °C). Kui toitu hoitakse pikemalt toatemperatuuril võivad mikroobid väga kiirest paljuneda. Jahutamise kiirusele aitab kaasa toidu jaotamine väiksemateks portsjoniteks. Liiga kuuma toidu kohene asetamine külmkappi tõstab külmkapi sisetemperatuuri. Kui maha jahutatud toitu ei tarbita paari päeva jooksul, oleks mõttekas toit külmutada, sest kuumtöödeldud ning jahutatud toit säilib külmkapis reeglina vaid paar päeva. Säilitamisel tasub toidud tähistada siltidega, et teada, kui kaua neid on säilitatud.

7. Sulata külmunud toitu külmkapis ja ära külmuta sulanud toitu uuesti