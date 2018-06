Vähiravifond palub abi: jäta jaaniõlu ostmata ning tee annetus soolevähiga mehele

«Kuskil aasta jagu keemiaravi andis esialgu ka positiivseid tulemusi, kuid sealt edasi ei tahtnud enam ravimid toimida. Oli uusi siirdeid ja ka algallika suurenemist. Teistest vähiliikidest ei tea rääkida, kuid soolevähi üks kõige halvem omadus on see, et see annab iga päev tunda, kuna mõjutab otseselt seedimistegevust. Enamik inimesi teavad, et kui seedeprotsessis mõni lüli häiritud on, siis üldjuhul on tagajärjed suht ebameeldivad või isegi ka valulikud. Seda eriti veel siis, kui erinevate keemiarvimite üks kõrvalnähe on seedimisprotsessi tugev häirimine,» kirjutas mees fondile.