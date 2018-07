Uuring: meestel kulgeb gripp kergemini kui naistel

Uuring avaldati ajakirjas Biology of Sex Differences ning selle käigus selgitasid John Hopkins Bloomberg ülikooli teadlased välja, millist mõju avaldab gripp nii naistele kui meestele, kirjutas The Independent .

Uuringus leiti, et naised kannatavad gripi tõttu raskemate tüsistuste käes, kuid põhjus pole teada. Teadlased nakatasid uuringu käigus meeste ja hiirte elusaid rakke mittesurmava koguse gripi A-tüvega, mis on tuntud seagripina. Ligi kümme aastat tagasi põhjustas seagripp ligi 20 000 surma üle maailma.

Uurijad leidsid, et isased meeste ja hiirte rakud tootsid rohkem amfireguliini, kui neid gripitüvega nakatati. Valgul nimega amfireguliin on kasvufaktor, mis omab olulist rolli kudede paranemisel ja arengul, ning teadlaste hinnangul võimaldas see gripist kiiremini taastuda.