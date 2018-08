Mida süüa, et nahk oleks nooruslik ja särav?

Kõik need imelised tooted lubavad sind muuta nooremaks, niisutada nahka 24 tundi ning muid palju uskumatuid tulemusi, et ilusam ja säravam välja näeksid. Enamasti need lubadused aga vett ei pea. Nendest toodetest võib mingil määral kasu olla, kuid efektiivsema tulemuse saamiseks pead hoolitsema enda eest ka seespidiselt. Toitumisnõustaja Fiona Lawson jagab nippe, mida süüa ja mida vältida, et nahk püsiks särav ja ilus.