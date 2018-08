Treener põhjendab, miks pole vajalik anda endast trennis 100 protsenti

«Ütleme näiteks, et suudad teha maksimaalselt pingutades kümme lõuatõmmet ning isegi kui sihiksin sinu suunas relvaga, ei suudaks sa teha üheteistkümnendat. Kas peaksin sundima sind tegema iga kord 10 lõuatõmmet? Ei! Ma laseks teha viis, et keha poleks järgmisel päeval liiga kurnatud. Järgmisel korral jälle viis ja ülejärgmisel kuus. Kui see on liiga lihtne, siis teeme seitse,» selgitas treener.

Samuti usub treener, et treening peaks olema meeldiv ning olemas võiks olla tahtejõud, et sinna üldse minna. Kui treening ei paku rõõmu ega mõnusat tunnet, siis on koormus ilmselt paigast ära. Seega tuleb leida viis, kuidas teha treening jõukohaseks ja rahuldustpakkuvaks. Küll aga tõi Zahabi välja, et paljud ei tajugi oma jõudu ning arvavad, et kasutavad juba piisavaid raskusi, kuid see ei pruugi nii olla. Näiteks kui suudad hantleid tõsta mängleva kergusega kümme korda pea kohale, siis proovi, kas see tundub nii kerge ka kilo või kaks raskemate hantlitega. Tihtilugu suudame rohkem, kui ise arvame, kuid peaksime siiski jälgima oma kriitilist piiri.