Tuhandete perede elu alkohoolikuga: mees ähvardab naist kirvega või toa põlema pista

Ohjeldamatus võib viia kurjakuulutavate ähvardusteni, mida pärast ei saa tõestada. «Mis minu elu kõige rohkem segab, on see, et ta kogu aeg millegagi ähvardab,» ütles Maire. «Kui olin beebiga just haiglast välja saanud, tuli ta purjus peaga koju. See tuba, kus ma magasin, oli ainuke väljapääs esiku poole. Kõndis seal esikus, lakibensiinipudel ühes ja tikutops teises käes. Loksutas seda tikutopsi mitu tundi. Akende ees olid trellid, mida aknaga koos avada ei saanud, nii et sa võid akna lahti teha, aga välja sealt ei saa. Ähvardused rippusid kogu aeg õhus ja see oli õõvastav, paraku ei saanud selle vastu ka midagi ette võtta. Kui ta kaineks saab, ütleb, et seda pole olnud või ta ei mõelnud seda nii. Sellise asja peale ei saa ka politseid kutsuda, midagi pole ju juhtunud!»