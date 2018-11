Kõrge suremusega kõhunäärmevähi vastu leiti uus ravivõimalus

Kõige raskemate pankreasevähi vormide puhul on viis aastat pärast diagnoosi elus vaid 10 protsenti, kirjutab Medical News Today .

Uus teadusuuring võis aga tuvastada kõhunäärmevähi peamise nõrkuse, mis rakkude mutatsiooni algselt ka põhjustas. Nimelt sõltuvad vähirakud jagunemise ja levimise protsessis valgust TP63, mis tavaliselt ei kuulu üldse pankreasesse. Tegu on valguga, mille peamine ülesanne on naha epiteeli lamerakkude moodustamine – pankreases põhjustab see aga kasvaja teket.