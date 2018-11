Avastati aine, mis paneb immuunsüsteemi vähki hävitama

Värskete teadusuuringute käigus on selgunud, et tetrahüdrobiopteriin ehk BH4 aitab immuunsüsteemis kontrollida T-rakkude ehk «hävitajarakkude» kasvu, vahendab Medical News Today. Need on valged vererakud, mis tuvastavad potentsiaalselt ohtlikke patogeene nagu viirused, bakterid ja jagunemisel kahjustada saanud DNA-ga rakke, millest võibki tekkida vähk.